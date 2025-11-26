  1. В Украине

Пенсия в 2025 году — кто имеет право на надбавку за донорство и как ее оформить

22:36, 26 ноября 2025
Почетные доноры имеют право на прибавку к пенсии, но получить ее можно только при соблюдении определенных условий.
Пенсионный фонд сообщает, что граждане, имеющие статус Почетный донор Украины»и находящиеся на пенсии, могут рассчитывать на ежемесячную надбавку к пенсии. Размер этой доплаты составляет 10% от актуального прожиточного минимума. Для трудоспособных лиц этот показатель составляет 3028 грн.

Чтобы оформить дополнительную выплату, следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда и представить:

  • заявление на назначение надбавки;
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • документ, подтверждающий статус почетного донора (Украина или СССР).

Почетным донором Украины становится тот, кто бесплатно осуществил 40 донаций крови или сдал 60 доз плазмы в пределах максимально допустимой нормы.

