В областях резко выросли поступления в бюджет за парковку транспорта

Поступления в бюджет за парковку транспорта выросли почти на 24 %.

В январе – октябре этого года в местные бюджеты поступило 174,4 млн грн сбора за места для парковки транспорта. Это на 23,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом году эта сумма составляла 140,9 млн грн. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Отмечается, что на сегодня организацией и обеспечением парковки транспорта в городах и громадах Украины занимаются 679 субъектов хозяйствования.

Лидеры по объемам уплаты:

Одесская область — 62,6 млн грн;

Львовская область — 47 млн грн;

Днепропетровская область — 43 млн грн;

Ивано-Франковская область — 7,2 млн грн.

