Пассажирка трамвая отсудила 36 тысяч гривен компенсации за травму во время падения — детали дела

Железнодорожный районный суд города Львова вынес решение, согласно которому коммунальное предприятие «Львовэлектротранс» должно выплатить компенсацию пассажирке, которая получила травмы во время поездки в трамвае.

Суть дела

Событие произошло на трамвайной остановке во Львове, когда во время посадки и движения трамвая водитель внезапно начала движение и резко затормозила из-за опасной ситуации на дороге. В салоне произошло падение пассажирки, которая потеряла равновесие и ударилась о металлическую стойку, в результате чего получила травмы позвоночника, что подтверждено медицинскими обследованиями, в частности МРТ. Травма была квалифицирована как повреждение средней степени тяжести. Пострадавшая длительное время находилась на лечении, соблюдала постельный режим, имела ограниченную подвижность, проходила курсы массажа и реабилитации, понесла расходы на лечение.

Истицa требовала возмещения материальных затрат, связанных с лечением, и компенсации за моральные страдания, мотивируя это длительными физическими болями, психологическим дискомфортом и страхом пользоваться общественным транспортом. Предприятие-перевозчик не отрицало факта страданий, однако считало требование о возмещении морального вреда завышенным, просило учитывать финансовые возможности предприятия и принципы разумности.

Решение суда

В деле № 462/6814/25 суд пришёл к выводу, что в деле доказан факт падения пассажирки в салоне трамвая, наличие полученных ею телесных повреждений средней степени тяжести, а также причинная связь между событием и причинённым вредом. Представленные медицинские документы, результаты экспертизы, листки нетрудоспособности и финансовые подтверждения расходов засвидетельствовали реальность материального ущерба.

Суд установил, что источником повышенной опасности был трамвай, которым управляла водитель в рамках выполнения трудовых обязанностей, а потому ответственность за причинённый вред несёт предприятие-перевозчик.

Оценивая требования о компенсации морального вреда, суд признал, что травмы, длительное лечение, физическая боль, страх пользоваться транспортом и нарушение привычного образа жизни являются основаниями для его возмещения. В то же время суд применил принципы разумности, справедливости и соразмерности, отметив, что заявленный размер в 100 000 грн не подтверждён надлежащими доказательствами и является завышенным. С учётом характера и длительности страданий, обстоятельств события и доказательств в деле суд определил справедливый размер моральной компенсации — 20 000 грн.

В результате суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать общую сумму 36 688 грн, которая включает 16 688 грн материального ущерба и 20 000 грн морального вреда, а также возложил на ответчика обязанность возместить пропорциональную часть судебного сбора. В части остальных исковых требований суд отказал из-за отсутствия достаточных доказательств.

При этом суд отметил, что вопрос компенсации расходов на правовую помощь будет решён после предоставления соответствующих подтверждающих документов в установленный законом срок.

