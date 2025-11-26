  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Пассажирка трамвая отсудила 36 тысяч гривен компенсации за травму во время падения — детали дела

22:18, 26 ноября 2025
Суд принял сторону пассажирки и обязал перевозчика оплатить 36 тысяч гривен.
Пассажирка трамвая отсудила 36 тысяч гривен компенсации за травму во время падения — детали дела
Фото: Суспильне Львов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Железнодорожный районный суд города Львова вынес решение, согласно которому коммунальное предприятие «Львовэлектротранс» должно выплатить компенсацию пассажирке, которая получила травмы во время поездки в трамвае.

Суть дела

Событие произошло на трамвайной остановке во Львове, когда во время посадки и движения трамвая водитель внезапно начала движение и резко затормозила из-за опасной ситуации на дороге. В салоне произошло падение пассажирки, которая потеряла равновесие и ударилась о металлическую стойку, в результате чего получила травмы позвоночника, что подтверждено медицинскими обследованиями, в частности МРТ. Травма была квалифицирована как повреждение средней степени тяжести. Пострадавшая длительное время находилась на лечении, соблюдала постельный режим, имела ограниченную подвижность, проходила курсы массажа и реабилитации, понесла расходы на лечение.

Истицa требовала возмещения материальных затрат, связанных с лечением, и компенсации за моральные страдания, мотивируя это длительными физическими болями, психологическим дискомфортом и страхом пользоваться общественным транспортом. Предприятие-перевозчик не отрицало факта страданий, однако считало требование о возмещении морального вреда завышенным, просило учитывать финансовые возможности предприятия и принципы разумности.

Решение суда

В деле № 462/6814/25 суд пришёл к выводу, что в деле доказан факт падения пассажирки в салоне трамвая, наличие полученных ею телесных повреждений средней степени тяжести, а также причинная связь между событием и причинённым вредом. Представленные медицинские документы, результаты экспертизы, листки нетрудоспособности и финансовые подтверждения расходов засвидетельствовали реальность материального ущерба.

Суд установил, что источником повышенной опасности был трамвай, которым управляла водитель в рамках выполнения трудовых обязанностей, а потому ответственность за причинённый вред несёт предприятие-перевозчик.

Оценивая требования о компенсации морального вреда, суд признал, что травмы, длительное лечение, физическая боль, страх пользоваться транспортом и нарушение привычного образа жизни являются основаниями для его возмещения. В то же время суд применил принципы разумности, справедливости и соразмерности, отметив, что заявленный размер в 100 000 грн не подтверждён надлежащими доказательствами и является завышенным. С учётом характера и длительности страданий, обстоятельств события и доказательств в деле суд определил справедливый размер моральной компенсации — 20 000 грн.

В результате суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать общую сумму 36 688 грн, которая включает 16 688 грн материального ущерба и 20 000 грн морального вреда, а также возложил на ответчика обязанность возместить пропорциональную часть судебного сбора. В части остальных исковых требований суд отказал из-за отсутствия достаточных доказательств.

При этом суд отметил, что вопрос компенсации расходов на правовую помощь будет решён после предоставления соответствующих подтверждающих документов в установленный законом срок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Львов судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большинство украинцев поддержало избрание Генпрокурора в соответствии с Конституцией без конкурса — опрос

Украинцы доверяют Конституции: большинство опрошенных считают, что Генеральный прокурор должен назначаться Президентом за согласием Верховной Рады, без обязательного конкурса.

Как выбирать Генерального прокурора Украины – опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующим порядком назначения Президентом с согласия Верховной Рады и открытой конкурсной процедурой, которая предполагает изменение Конституции.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Война изменила правила относительно старых долгов за коммуналку — три года больше не спасают должников ЖКУ

Несмотря на формально определенный срок давности, долги по содержанию домов, накопленные до 2022 года, не всегда можно считать безнадежными для взыскания.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]