Верховный суд Филиппин хочет использовать искусственный интеллект для модернизации работы судов

Верховный суд Филиппин изучает применение искусственного интеллекта (ИИ) в работе судебной системы в рамках более широких усилий по ее цифровой модернизации, пишет Tribune.net.ph.

Отмечается, что в настоящее время система Scriptix уже используется судебными стенографистами для преобразования аудиозаписей в текстовые стенограммы — с обязательной проверкой человеком для гарантии точности. Одновременно усилены протоколы кибербезопасности: все сотрудники обязаны соблюдать надлежащие цифровые практики.

Среди других цифровых решений — платформа Philippine Judiciary Platform (PJP) и приложение Barista. PJP позволяет адвокатам проверять материалы дел и обновлять контактные данные, а Barista помогает соискателям юридической лицензии подавать документы и выполнять требования онлайн.

Старший судья Верховного суда Марвик Леонен признал, что Филиппины находятся лишь на начальном этапе цифровизации и внедрения ИИ по сравнению с другими странами. В то же время он подчеркнул, что ВС планирует применять такие технологии для трансляции антикоррупционных процессов и расширения доступа общественности к судебным документам с целью повышения прозрачности.

По его словам, модернизационные инициативы основаны на опыте, полученном при изучении работы зарубежных судов, с последующей адаптацией лучших мировых практик к филиппинским реалиям.

