Суд объяснил, когда возникает обязанность возместить ущерб за безучетное потребление электроэнергии

Мастера Шепетовского РЭС в квартире жительницы многоквартирного дома обнаружили самовольное подключение электроустановки к электросети. По этому факту специалисты составили акт о нарушении, который потребительница подписала. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

По результатам рассмотрения акта комиссия пришла к выводу, что женщина нарушила п.п. 5 п. 8.4.2 Правил розничного рынка электрической энергии, и на основании задокументированных данных определила объем и стоимость неучтенной электрической энергии — 1383 кВт/ч на сумму 13 603 грн.

Такие обстоятельства установил Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области в деле по иску АО «Хмельницкоблэнерго», которое просило взыскать с ответчицы стоимость неучтенной электроэнергии, 3% годовых, инфляционные потери и судебные расходы (всего 17 690 грн).

Суд удовлетворил иск частично — взыскал в пользу истца стоимость неучтенной электроэнергии и судебный сбор.

Облэнерго подало апелляционную жалобу, настаивая на том, что потребительница должна была возместить определенную сумму с даты заседания комиссии по рассмотрению акта о нарушении — 25 октября 2024 года. Поскольку, по мнению апеллянта, она просрочила выполнение денежного обязательства, то должна выплатить сумму долга с учетом индекса инфляции за все время просрочки, а также три процента годовых от просроченной суммы.

Апелляционный суд отклонил эти доводы. ХАС указал, что суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для взыскания инфляционных потерь и 3% годовых.

Коллегия судей отметила, что обязательство возместить ущерб можно считать денежным лишь тогда, когда его содержание конкретизировано в решении суда или в договоре между сторонами. Только после этого может идти речь о просрочке его выполнения.

Поэтому, хотя основание для взыскания ущерба в пользу облэнерго возникло с момента его причинения, само обязательство уплатить средства появилось только после принятия судебного решения, которым определен размер возмещения, поскольку стороны не договорились о размере, способе и сроках компенсации.

В итоге апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции и отклонил апелляционную жалобу.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 688/3400/25 можно ознакомиться в ЕГРСР.

