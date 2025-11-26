  1. В Украине

В Ирпене женщина убила мужа во время ссоры из-за его пророссийских взглядов, — прокуратура

23:30, 26 ноября 2025
По словам подозреваемой, ссора вспыхнула из-за якобы пророссийских взглядов мужа.
В Ирпене женщина убила мужа во время ссоры из-за его пророссийских взглядов, — прокуратура
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области продолжается расследование резонансного убийства: 54-летней жительнице Ирпеня сообщено о подозрении в умышленном убийстве своего мужа (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Об этом информирует Киевская областная прокуратура.

Инцидент произошел в квартире супругов. Согласно данным следствия, между мужчиной и женщиной возник бытовой конфликт, который сопровождался взаимными оскорблениями и агрессией.

По словам подозреваемой, ссора обострилась из-за якобы пророссийских взглядов мужа и его связей с родственниками из страны-агрессора. Женщина также заявила, что мужчина неоднократно угрожал ей и применял физическое насилие, в том числе выкручивал ей руки.

Во время приготовления пищи конфликт вновь вспыхнул. В ходе эмоциональной перепалки женщина нанесла мужчине несколько ударов кухонным ножом в грудь. 70-летний пострадавший умер до приезда скорой. Вызвала медиков и полицию сама женщина.

После задержания по ст. 208 УПК Украины ей сообщили о подозрении. Суд, по ходатайству прокуратуры, избрал ей меру пресечения — содержание под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют правдивость показаний подозреваемой о возможном предыдущем домашнем насилии и мотивах преступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура убийство Киевская область

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большинство украинцев поддержало избрание Генпрокурора в соответствии с Конституцией без конкурса — опрос

Украинцы доверяют Конституции: большинство опрошенных считают, что Генеральный прокурор должен назначаться Президентом за согласием Верховной Рады, без обязательного конкурса.

Как выбирать Генерального прокурора Украины – опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующим порядком назначения Президентом с согласия Верховной Рады и открытой конкурсной процедурой, которая предполагает изменение Конституции.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Война изменила правила относительно старых долгов за коммуналку — три года больше не спасают должников ЖКУ

Несмотря на формально определенный срок давности, долги по содержанию домов, накопленные до 2022 года, не всегда можно считать безнадежными для взыскания.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]