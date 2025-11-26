В Ирпене женщина убила мужа во время ссоры из-за его пророссийских взглядов, — прокуратура

По словам подозреваемой, ссора вспыхнула из-за якобы пророссийских взглядов мужа.

В Киевской области продолжается расследование резонансного убийства: 54-летней жительнице Ирпеня сообщено о подозрении в умышленном убийстве своего мужа (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Об этом информирует Киевская областная прокуратура.

Инцидент произошел в квартире супругов. Согласно данным следствия, между мужчиной и женщиной возник бытовой конфликт, который сопровождался взаимными оскорблениями и агрессией.

По словам подозреваемой, ссора обострилась из-за якобы пророссийских взглядов мужа и его связей с родственниками из страны-агрессора. Женщина также заявила, что мужчина неоднократно угрожал ей и применял физическое насилие, в том числе выкручивал ей руки.

Во время приготовления пищи конфликт вновь вспыхнул. В ходе эмоциональной перепалки женщина нанесла мужчине несколько ударов кухонным ножом в грудь. 70-летний пострадавший умер до приезда скорой. Вызвала медиков и полицию сама женщина.

После задержания по ст. 208 УПК Украины ей сообщили о подозрении. Суд, по ходатайству прокуратуры, избрал ей меру пресечения — содержание под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют правдивость показаний подозреваемой о возможном предыдущем домашнем насилии и мотивах преступления.

