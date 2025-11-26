  1. В Украине

В Минюсте пояснили, можно ли изменить или отменить завещание

21:08, 26 ноября 2025
Любой дееспособный гражданин может завещать все свое имущество или его часть одному или нескольким лицам, которые как входят, так и не входят в круг наследников по закону, а также отдельным организациям или государству.
Фото: obozrevatel.com
Ивано-Франковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напомнило, можно ли изменить или отменить завещание.

Согласно ст. 1217 Гражданского кодекса (далее – ГК) Украины, наследование осуществляется по завещанию или по закону.

Законодатель предоставляет гражданину право назначить наследников лично путем составления завещания. Любой дееспособный гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или его часть одному или нескольким лицам, которые как входят, так и не входят в круг наследников по закону, а также отдельным организациям или государству.

Завещатель свободен в выборе наследников — может без указания причин лишить права на наследование любое лицо из числа наследников по закону и передать свое имущество не только родственникам, но и совершенно посторонним людям, которые не являются членами семьи. Наследниками может быть одно или несколько лиц.

Итак, согласно статье 1233 ГК Украины, — завещание является личным распоряжением физического лица на случай своей смерти.

О составлении завещания завещатель может уведомить своих наследников или других заинтересованных лиц, а может и не знакомить их со своей последней волей, что никак не влияет на действительность завещания.

Согласно статье 1254 ГК Украины, завещатель имеет право в любой момент изменить, отменить или составить новое завещание. Завещание можно изменять бесчисленное количество раз, и каждое новое завещание отменяет предыдущее. Каждый новый вариант завещания требует нотариального удостоверения. Отмена завещания, внесение в него изменений производятся завещателем лично.

Отмена завещания является личным правом завещателя, и совершение такого действия через представителя недопустимо (ст. 1254 ГК Украины).

По правилу, установленному ст. 57 Закона Украины «О нотариате», нотариус, заведующий государственным нотариальным архивом, должностное лицо органа местного самоуправления при получении заявления об отмене или изменении завещания, а также при наличии нового завещания, которое отменяет или изменяет ранее составленное завещание, делают отметку об этом на экземпляре завещания, который хранится в государственной нотариальной конторе, у частного нотариуса, в государственном нотариальном архиве или в исполнительном комитете органа местного самоуправления, и в реестре для регистрации нотариальных действий, и обеспечивают государственную регистрацию нового завещания, изменений к завещанию, отмены завещания в Наследственном реестре согласно порядку, утвержденному Кабинетом Министров Украины. Подлинность подписи на заявлении об отмене или изменении завещания должна быть нотариально удостоверена.

Отмена завещания проводится в порядке, установленном ГК Украины для удостоверения завещания, как это предусмотрено ч. 7 ст. 1254 ГК Украины, а соответственно такое действие возможно при соблюдении общих требований к форме завещания, установленных ст. 1247 ГК Украины.

Общие требования к форме завещания

  1. Завещание составляется в письменной форме с указанием места и времени его составления.
  2. Завещание должно быть лично подписано завещателем (в случае, если лицо не может подписать документ, он подписывается согласно ч. 4 ст. 207 ГК Украины, а именно: если физическое лицо вследствие болезни или физического недостатка не может подписаться собственноручно, по его поручению текст правочина в его присутствии подписывает другое лицо; подпись другого лица на тексте правочина, который удостоверяется нотариально, удостоверяется нотариусом или должностным лицом, имеющим право на совершение такого нотариального действия, с указанием причин, по которым текст правочина не может быть подписан лицом, совершающим его);
  3. Завещание должно быть удостоверено нотариусом или другими должностными, служебными лицами, определенными в статьях 1251–1252 ГК Украины.
  4. Завещания, удостоверенные лицами, указанными в части третьей этой статьи, подлежат государственной регистрации в Наследственном реестре в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины.

Если завещатель из-за физических недостатков не может сам прочитать текст, удостоверение завещания или его отмены должно происходить при свидетелях (абз. 3 ч. 2 ст. 1248 ГК Украины), при этом в случаях, установленных абз. 3 ч. 2 ст. 1248 ГК Украины и ст. 1252 ГК Украины, предусматривается присутствие не менее двух свидетелей; свидетели должны прочитать документ вслух и поставить свои подписи на нем, в текст документа вносятся сведения о личности свидетелей (части 5, 6 ст. 1253 ГК Украины).

Согласно ст. 1257 ГК завещание, составленное лицом, не имевшим на это права, а также завещание, составленное с нарушением требований к его форме и удостоверению, является ничтожным.

Итак, отмена завещания может регистрироваться как на основании нового завещания, так и на основании заявления об отмене завещания. Сведения об отмене завещания, независимо от того, осуществлена ли она в форме нового завещания или путем подачи заявления об отмене завещания, подлежат внесению нотариусом в Наследственный реестр.

минюст завещание

