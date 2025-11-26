Что в тарелке у украинских военнослужащих: Минобороны разъяснило принципы организации питания в ВСУ
Министерство обороны опубликовало подробное разъяснение о том, как организовано питание в Вооруженных Силах, какие продукты входят в рацион военнослужащих и чем отличаются обычные полевые наборы продуктов от усиленных.
Каталог продуктов: 360 позиций для разнообразного меню
Питание в армии организовано согласно Каталогу продуктов питания, который включает 360 наименований — от мяса, рыбы, овощей и фруктов до меда, шоколада, орехов и специй.
Каталог также охватывает продукты, разрешенные нормами Халяль и Кашрута, а также варианты для военнослужащих, которые не употребляют мясо.
Закупки осуществляет «Государственный оператор тыла» на основании заявок воинских частей.
Трех- и четырехразовое питание
Формат питания зависит от условий службы:
- трехразовое — стандарт для большинства воинских частей;
- четырехразовое — для летного состава, военнослужащих ВМС и лицеистов (дополнительный второй завтрак или ужин).
Рацион формируется по раскладке продуктов и должен обеспечивать не менее 3 500 ккал в сутки.
Что обычно получают в столовых
Меню военнослужащих в стационарных или полевых столовых включает:
Обычно военнослужащим подают:
– на завтрак и ужин – гарнир, мясное или рыбное блюдо, холодные закуски (салаты), хлеб, масло, напитки (кофе, чай);
– на обед – гарнир, первое блюдо (борщ, суп и др.), мясное или рыбное блюдо, холодные закуски (салаты), хлеб, напитки (компот, сок и др.);
– на второй завтрак или ужин – гарнир, мясное или рыбное блюдо, хлеб, масло, различные напитки.
Дополнительно к каждому приему пищи могут выдавать молочные и кисломолочные продукты, мясную, сырную и овощную нарезку, фрукты, фруктовые салаты, ягоды, орехи, сладости, десерты, газированные напитки, выпечку и другое.
Сухпайки: 18 меню для разных условий
В случаях, когда организовать горячее питание невозможно, военнослужащим выдают сухпайки. В ВСУ используются два вида:
- Суточный полевой набор продуктов
- Суточный полевой набор продуктов усиленный
Сухпайки предназначены для полноценного питания военнослужащих в течение суток и состоят из 18 различных меню с разными комбинациями блюд (два меню — по принципам Халяль и два — по принципам Кашрута).
Обычный сухпайок
Обычный сухпайок состоит из трех рационов (завтрак, обед, ужин) и включает пищевые и непищевые продукты:
- готовые к употреблению первые блюда (борщ с мясом, супы с мясом в реторт-упаковке);
- готовые ко употреблению вторые блюда (каши с мясом, овощи с мясом в реторт-упаковке);
- галеты из пшеничной муки первого сорта;
- сухари из пшеничной или ржаной муки;
- растворимый кофе, чай, сахар, мед, фруктовый джем;
- специи;
- одноразовая столовая ложка, салфетки.
Энергетическая ценность сухпайка составляет 3 500 килокалорий, что удовлетворяет потребности военнослужащих.
Усиленный сухпайок
Усиленный набор разработан для военнослужащих на передовой. Его особенности:
- беспламенные нагреватели, позволяющие разогревать еду без огня;
- повышенная калорийность — 4 100 ккал;
- дополнительные продукты:
– к завтраку добавляются пакетик сухофруктов или кураги, шоколад;
– к ужину — готовое к употреблению мясное блюдо (тушенка), растворимый кофе и сахар;
– к каждому рациону добавляется жевательная резинка.
