Что в тарелке у украинских военнослужащих: Минобороны разъяснило принципы организации питания в ВСУ

Что теперь на столе у ​​военных и чем отличаются усиленные сухпайки.

Министерство обороны опубликовало подробное разъяснение о том, как организовано питание в Вооруженных Силах, какие продукты входят в рацион военнослужащих и чем отличаются обычные полевые наборы продуктов от усиленных.

Каталог продуктов: 360 позиций для разнообразного меню

Питание в армии организовано согласно Каталогу продуктов питания, который включает 360 наименований — от мяса, рыбы, овощей и фруктов до меда, шоколада, орехов и специй.

Каталог также охватывает продукты, разрешенные нормами Халяль и Кашрута, а также варианты для военнослужащих, которые не употребляют мясо.

Закупки осуществляет «Государственный оператор тыла» на основании заявок воинских частей.

Трех- и четырехразовое питание

Формат питания зависит от условий службы:

трехразовое — стандарт для большинства воинских частей;

четырехразовое — для летного состава, военнослужащих ВМС и лицеистов (дополнительный второй завтрак или ужин).

Рацион формируется по раскладке продуктов и должен обеспечивать не менее 3 500 ккал в сутки.

Что обычно получают в столовых

Меню военнослужащих в стационарных или полевых столовых включает:

Обычно военнослужащим подают:

– на завтрак и ужин – гарнир, мясное или рыбное блюдо, холодные закуски (салаты), хлеб, масло, напитки (кофе, чай);

– на обед – гарнир, первое блюдо (борщ, суп и др.), мясное или рыбное блюдо, холодные закуски (салаты), хлеб, напитки (компот, сок и др.);

– на второй завтрак или ужин – гарнир, мясное или рыбное блюдо, хлеб, масло, различные напитки.

Дополнительно к каждому приему пищи могут выдавать молочные и кисломолочные продукты, мясную, сырную и овощную нарезку, фрукты, фруктовые салаты, ягоды, орехи, сладости, десерты, газированные напитки, выпечку и другое.

Сухпайки: 18 меню для разных условий

В случаях, когда организовать горячее питание невозможно, военнослужащим выдают сухпайки. В ВСУ используются два вида:

Суточный полевой набор продуктов

Суточный полевой набор продуктов усиленный

Сухпайки предназначены для полноценного питания военнослужащих в течение суток и состоят из 18 различных меню с разными комбинациями блюд (два меню — по принципам Халяль и два — по принципам Кашрута).

Обычный сухпайок

Обычный сухпайок состоит из трех рационов (завтрак, обед, ужин) и включает пищевые и непищевые продукты:

готовые к употреблению первые блюда (борщ с мясом, супы с мясом в реторт-упаковке);

готовые ко употреблению вторые блюда (каши с мясом, овощи с мясом в реторт-упаковке);

галеты из пшеничной муки первого сорта;

сухари из пшеничной или ржаной муки;

растворимый кофе, чай, сахар, мед, фруктовый джем;

специи;

одноразовая столовая ложка, салфетки.

Энергетическая ценность сухпайка составляет 3 500 килокалорий, что удовлетворяет потребности военнослужащих.

Усиленный сухпайок

Усиленный набор разработан для военнослужащих на передовой. Его особенности:

беспламенные нагреватели, позволяющие разогревать еду без огня;

повышенная калорийность — 4 100 ккал;

дополнительные продукты:

– к завтраку добавляются пакетик сухофруктов или кураги, шоколад;

– к ужину — готовое к употреблению мясное блюдо (тушенка), растворимый кофе и сахар;

– к каждому рациону добавляется жевательная резинка.

