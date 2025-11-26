  1. В Украине

Во Львове запускают бесплатную парковку для ветеранов — пока с лимитом 100 часов

22:54, 26 ноября 2025
Теперь во Львове ветераны будут иметь 100 бесплатных часов парковки.
Во Львове запускают бесплатную парковку для ветеранов — пока с лимитом 100 часов
Во Львове внедряются обновленные правила парковки: ветераны ежемесячно будут получать возможность пользоваться паркоместами без оплаты в течение 100 часов. Такое решение депутаты приняли на сессии городского совета. О введении нововведения сообщил городской голова Андрей Садовый.

По словам городского головы, наработка этого решения потребовала длительных консультаций с ветеранскими организациями. Представители сообществ настаивали на четкой позиции — льгота должна быть действенной, понятной и стабильной, без технических сбоев или бюрократических преград.

«Мы долго совещались с ветеранскими сообществами. Их позиция была очень четкая: льгота должна быть реальной, простой и работающей без сбоев. Главное – удобный механизм, а не громкие обещания», - сообщил Андрей Садовый.

Вскоре исполнительный комитет обнародует механизм получения соответствующих документов без очередей и лишних справок.

