Во Львове запускают бесплатную парковку для ветеранов — пока с лимитом 100 часов
Во Львове внедряются обновленные правила парковки: ветераны ежемесячно будут получать возможность пользоваться паркоместами без оплаты в течение 100 часов. Такое решение депутаты приняли на сессии городского совета. О введении нововведения сообщил городской голова Андрей Садовый.
По словам городского головы, наработка этого решения потребовала длительных консультаций с ветеранскими организациями. Представители сообществ настаивали на четкой позиции — льгота должна быть действенной, понятной и стабильной, без технических сбоев или бюрократических преград.
«Мы долго совещались с ветеранскими сообществами. Их позиция была очень четкая: льгота должна быть реальной, простой и работающей без сбоев. Главное – удобный механизм, а не громкие обещания», - сообщил Андрей Садовый.
Вскоре исполнительный комитет обнародует механизм получения соответствующих документов без очередей и лишних справок.
