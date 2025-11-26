Выходные в декабре — будут ли украинцы отдыхать на Рождество и Новый год

Украинцы готовятся отмечать Рождество Христово в декабре, а через неделю после этого важного праздника страна будет праздновать Новый год.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Декабрь для украинцев обычно проходит в подготовке к праздникам и стремлении восстановить силы после непростого года, когда особенно остро ощущается потребность в отдыхе.

Конечно, всех интересует вопрос, будут ли праздничные дополнительные выходные в 2025 году.

Отметим, что в декабре украинцев ожидают такие праздники:

1 декабря — Всемирный день борьбы против СПИДа; День работника прокуратуры; День невролога;

2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства;

3 декабря — Международный день людей с инвалидностью;

4 декабря — Международный день банков; День ракетных войск и артиллерии;

5 декабря — День работников статистики; Международный день волонтера; Всемирный день почв;

6 декабря — День Вооружённых Сил Украины; День святого Николая;

7 декабря — Международный день гражданской авиации; День местного самоуправления; День украинского платка;

9 декабря — Международный день борьбы против коррупции; Международный день памяти жертв преступления геноцида;

10 декабря — День прав человека; Всемирный день футбола;

11 декабря — Международный день гор; Всемирный день больного бронхиальной астмой;

12 декабря — День Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины; Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения;

14 декабря — День благотворительности; День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора);

15 декабря — День работников суда;

17 декабря — День работника государственной исполнительной службы;

18 декабря — Международный день мигрантов; День работников органов ЗАГСа; День военной контрразведки СБУ;

19 декабря — День адвокатуры; Международный день помощи бедным;

20 декабря — Международный день солидарности людей;

21 декабря — День рождения кроссворда;

22 декабря — День энергетика; День дипломатической службы Украины;

23 декабря — Всемирный день сноуборда;

24 декабря — День работников архивных учреждений;

25 декабря — Рождество Христово;

27 декабря — Международный день противоэпидемиологической готовности;

29 декабря — День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооружённых Сил Украины;

31 декабря — новогодняя ночь.

Конечно, наиболее ожидаемые праздники — это Рождество и Новый год.

Рождество имеет официальный статус государственного праздника. Длительное время верующие восточного обряда отмечали его 7 января по юлианскому календарю, однако позже страна перешла на празднование 25 декабря в соответствии с новоюлианским и григорианским стилями.

В 2025 году Рождество приходится на четверг. Формально этот день является праздничным и предусматривает выходной для работников.

Последний день 2025 года — 31 декабря — выпадает на среду, поэтому украинцы будут встречать Новый, 2026 год в ночь со среды на четверг.

Однако из-за введённого в феврале 2022 года военного положения правила относительно выходных и праздничных дней были изменены. В период действия военного положения дополнительные нерабочие дни не устанавливаются, поэтому даже государственные праздники не гарантируют отдыха.

Несмотря на это, работодатели могут самостоятельно принимать решения о предоставлении дополнительных выходных, сокращении рабочего дня или изменении графика работы, если это не нарушает законодательство и не влияет на безопасность работников и производственные процессы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.