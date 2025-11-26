Выходные в декабре — будут ли украинцы отдыхать на Рождество и Новый год
Декабрь для украинцев обычно проходит в подготовке к праздникам и стремлении восстановить силы после непростого года, когда особенно остро ощущается потребность в отдыхе.
Конечно, всех интересует вопрос, будут ли праздничные дополнительные выходные в 2025 году.
Отметим, что в декабре украинцев ожидают такие праздники:
1 декабря — Всемирный день борьбы против СПИДа; День работника прокуратуры; День невролога;
2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства;
3 декабря — Международный день людей с инвалидностью;
4 декабря — Международный день банков; День ракетных войск и артиллерии;
5 декабря — День работников статистики; Международный день волонтера; Всемирный день почв;
6 декабря — День Вооружённых Сил Украины; День святого Николая;
7 декабря — Международный день гражданской авиации; День местного самоуправления; День украинского платка;
9 декабря — Международный день борьбы против коррупции; Международный день памяти жертв преступления геноцида;
10 декабря — День прав человека; Всемирный день футбола;
11 декабря — Международный день гор; Всемирный день больного бронхиальной астмой;
12 декабря — День Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины; Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения;
14 декабря — День благотворительности; День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора);
15 декабря — День работников суда;
17 декабря — День работника государственной исполнительной службы;
18 декабря — Международный день мигрантов; День работников органов ЗАГСа; День военной контрразведки СБУ;
19 декабря — День адвокатуры; Международный день помощи бедным;
20 декабря — Международный день солидарности людей;
21 декабря — День рождения кроссворда;
22 декабря — День энергетика; День дипломатической службы Украины;
23 декабря — Всемирный день сноуборда;
24 декабря — День работников архивных учреждений;
25 декабря — Рождество Христово;
27 декабря — Международный день противоэпидемиологической готовности;
29 декабря — День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооружённых Сил Украины;
31 декабря — новогодняя ночь.
Конечно, наиболее ожидаемые праздники — это Рождество и Новый год.
Рождество имеет официальный статус государственного праздника. Длительное время верующие восточного обряда отмечали его 7 января по юлианскому календарю, однако позже страна перешла на празднование 25 декабря в соответствии с новоюлианским и григорианским стилями.
В 2025 году Рождество приходится на четверг. Формально этот день является праздничным и предусматривает выходной для работников.
Последний день 2025 года — 31 декабря — выпадает на среду, поэтому украинцы будут встречать Новый, 2026 год в ночь со среды на четверг.
Однако из-за введённого в феврале 2022 года военного положения правила относительно выходных и праздничных дней были изменены. В период действия военного положения дополнительные нерабочие дни не устанавливаются, поэтому даже государственные праздники не гарантируют отдыха.
Несмотря на это, работодатели могут самостоятельно принимать решения о предоставлении дополнительных выходных, сокращении рабочего дня или изменении графика работы, если это не нарушает законодательство и не влияет на безопасность работников и производственные процессы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.