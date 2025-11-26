Большая Палата ВС разрешила судам уменьшать размер компенсации за задержку расчёта при увольнении: что изменилось

Большая Палата Верховного Суда приняла ключевое решение, которым отступила от заключения Кассационного административного суда.

Большая Палата Верховного Суда приняла решение, которым отошла от вывода Кассационного административного суда о невозможности уменьшения размера возмещения за задержку расчета при увольнении на основании статьи 117 КЗоТ Украины после 19 июля 2022 года (вступления в силу Закона Украины от 1 июля 2022 года № 2352-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений»), определив, что суд может уменьшить размер возмещения среднего заработка за время задержки расчета при увольнении после 19 июля 2022 года, руководствуясь принципами разумности, справедливости и пропорциональности. Однако общий период начисления компенсации не может превышать шести месяцев.

Постановление БП ВС от 8 октября 2025 года по делу № 489/6074/23.

Обстоятельства дела

На основании решения наблюдательного совета АО истицу уволили с должности директора по капитальному строительству, члена правления АО, и назначили ей выплату выходного пособия в размере шести среднемесячных зарплат и компенсацию за неиспользованный отпуск. В день увольнения АО не провело полного расчета, лишь спустя некоторое время погасило задолженность по выплатам при увольнении, однако не в полном объеме.

Считая такие действия ответчика незаконными, истица утверждала, что он должен нести ответственность за задержку расчета при увольнении.

Суды частично удовлетворили иск. При этом суд апелляционной инстанции, руководствуясь принципом пропорциональности и учтя выводы Большой Палаты ВС в постановлении от 26 июня 2019 года по делу № 761/9584/15-ц, уменьшил размер среднего заработка за время задержки расчета соразмерно фактически допущенному нарушению.

Правовой вывод БП ВС

Большая Палата ВС решила исключительную правовую проблему относительно возможности уменьшения судом размера возмещения, предусмотренного статьей 117 КЗоТ Украины, после законодательного ограничения Законом Украины от 1 июля 2022 года № 2352-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений» максимального периода его начисления шестью месяцами.

Большая Палата ВС указала, что выплата среднего заработка по ст. 117 КЗоТ Украины по своей сути не является штрафом или карательной санкцией, а представляет собой специальный вид компенсации ожидаемых имущественных потерь работника.

Из содержания данной нормы следует, что ограничение периода начисления возмещения за задержку расчета при увольнении шестью месяцами устанавливает максимальный предел ответственности работодателя. Это законодательное ограничение не нивелирует фундаментальные принципы разумности, справедливости и пропорциональности, а также не меняет компенсационного характера соответствующей выплаты.

Большая Палата ВС отметила, что, разрешая споры о взыскании среднего заработка за время задержки расчета при увольнении после 19 июля 2022 года, необходимо учитывать соразмерность заявленного к взысканию размера возмещения с учетом конкретных обстоятельств дела. При такой оценке следует руководствоваться критериями, установленными Большой Палатой ВС в постановлении от 26 июня 2019 года по делу № 761/9584/15-ц (в частности, учитывать размер просроченной задолженности, ее соотношение со средним заработком, поведение сторон и т. д.), чтобы обеспечить справедливый баланс интересов сторон трудовых правоотношений. Размер возмещения суды могут уменьшать независимо от степени удовлетворения исковых требований о взыскании сумм, причитающихся уволенному работнику. Однако общий период начисления компенсации не может превышать шести месяцев.

Учитывая изложенное, Большая Палата ВС отошла от выводов Кассационного административного суда, изложенных в постановлении от 6 декабря 2024 года по делу № 440/6856/22, касающихся невозможности уменьшения размера среднего заработка за время задержки расчета при увольнении в связи со вступлением в силу статьи 117 КЗоТ Украины в новой редакции.

Таким образом, в данном деле подход, примененный апелляционным судом, обеспечил справедливый баланс интересов сторон: защитил право истицы на полный расчет и надлежащую компенсацию, одновременно не допустив несения АО несправедливых и непропорциональных имущественных потерь.

