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  1. В Україні

Коли відновлять роботу закриті станції київського метро, – оновилися терміни

11:59, 30 січня 2024
У Києві перегінний тунель метро між станціями «Либідська» і «Деміївська» планують відкрити восени 2024 року.
Коли відновлять роботу закриті станції київського метро, – оновилися терміни
Джерело фото: Facebook/Maksym Shkil
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Відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями київського метрополітену «Либідська» і «Деміївська» планується на осінь 2024 року. Група «Автострада» вже здійснює підготовчі роботи для відновлення тунелю, який був тимчасово вимкнений через аварійні стані. Про це повідомив власник групи компаній «Автострада» Максим Шкіль.

За його словами, три групи проєктувальників працюють над проєктом відбудови тунелю, а аварійну ділянку демонтують, замінюючи її новою конструкцією. Роботи ведуться як всередині тунелю, так і зовні. Після перенесення інженерних мереж розпочнеться демонтаж пошкоджених конструкцій тунелю.

«На даний час відновлювальні роботи ведуться як усередині тунелю, так і зовні. Після того, як будуть перенесені всі інженерні мережі, розпочнеться розробка котловану для демонтажу пошкоджених конструкцій тунелю. Наразі виконуємо буріння паль, поверх яких буде зроблена розвантажувальна плита для мінімізації навантаження над тунелем. На цій плиті працюватиме важка техніка - зокрема, бурова установка, яка буритиме стіну в ґрунті способом буросічних паль, щоб запобігти проникненню води у котлован», - зазначив Максим Шкіль.

Власна спецтехніка, більше 30 одиниць, вже залучена до робіт. Відновлення перегінного тунелю планується завершити восени 2024 року.

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