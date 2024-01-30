Затверджено новий Перелік територій, на яких ведуться бойові дії

Мінреінтеграції затвердило зміни до Переліку територій, на яких ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Про це повідомив офіційний сайт відомства.

Вказаний Перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Ці зміни стосуються, зокрема, територіальних громад Запорізької, Донецької, Миколаївської, Чернігівської, Сумської та Дніпропетровської областей.

Так, в тому числі повторно на Чернігівщині Корюківська міська територіальна громада доповнена датою виникнення можливих бойових дій з 17.11.2023 р., села Преображенської сільської територіальної громади Запорізьської області - датою початку бойових дій з 01.02.2023 р.

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