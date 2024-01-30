Утвержден новый Список территорий, на которых ведутся боевые действия

Минреинтеграции утвердило изменения в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины внесло изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

Указанный список был утвержден в декабре 2022 года и периодически обновляется. Изменения в него вносятся по согласованию с Министерством обороны из предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Эти изменения касаются, в частности, территориальных общин Запорожской, Донецкой, Николаевской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей.

Так, в том числе повторно в Черниговской области Корюковская городская территориальная община дополнена датой возникновения возможных боевых действий с 17.11.2023 г., села Преображенской сельской территориальной общины Запорожской области - датой начала боевых действий с 01.02.2023г.

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