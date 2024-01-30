Когда возобновят работу закрытые станции киевского метро, – обновились сроки

В Киеве перегонный тоннель метро между станциями «Лыбедская» и «Демеевская» планируют открыть осенью 2024 года.

Источник фото: Facebook/Maksym Shkil

Возобновление эксплуатации перегонного тоннеля между станциями киевского метрополитена "Лыбедская" и "Демеевская" планируется на осень 2024 года. Группа "Автострада" уже осуществляет подготовительные работы для восстановления тоннеля, который был временно отключен из-за аварийных состоянии. Об этом сообщил владелец группы компаний "Автострада" Максим Шкиль.

По его словам, три группы проектировщиков работают над проектом восстановления тоннеля, а аварийный участок демонтируют, заменяя его новой конструкцией. Работы ведутся как внутри тоннеля, так и снаружи. После переноса инженерных сетей начнется демонтаж поврежденных конструкций тоннеля.

"В настоящее время восстановительные работы ведутся как внутри тоннеля, так и снаружи. После того, как будут перенесены все инженерные сети, начнется разработка котлована для демонтажа поврежденных конструкций тоннеля. Сейчас выполняем бурение свай, поверх которых будет сделана разгрузочная плита для минимизации нагрузки над тоннелем. На этой плите будет работать тяжелая техника - в частности, буровая установка, которая будет бурить стену в почве способом буросечных свай, чтобы предотвратить проникновение воды в котлован", - отметил Максим Шкиль.

Собственная спецтехника, более 30 единиц, уже привлечена к работам. Восстановление перегонного тоннеля планируется завершить осенью 2024 года.

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