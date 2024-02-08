Ремонт тунелю метро між станціями «Либідська» і «Деміївська» почнеться не раніше березня, — Кличко

За очікуваннями мера Києва, рух поїздів метро між станціями відновлять наприкінці літа.

Фото: Facebook/Maksym Shkil

У Києві заміна аварійної ділянки тунелю синьої гілки метрополітену між станціями «Либідська» і «Деміївська» почнеться не раніше березня. Про це заявив міський голова Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

«Проєктна документація буде надана на експертизу до 12 лютого. Експертиза триватиме 3-4 тижні. Буде остаточно визначено вартість і уточнені терміни виконання робіт. Одразу після затвердження проєкту розпочнемо основні відновлювальні будівельні роботи», – зазначив мер.

Поки що на майданчику ведуться підготовчі роботи: у тунелі встановили тимчасові металеві риштування завдовжки 72 метри, а на поверхні облаштовують розвантажувальну плиту для важкої техніки.

За очікуваннями Кличка, рух поїздів метро між станціями «Либідська» та «Деміївська» відновлять наприкінці літа. Приблизно такий самий термін недавно назвала група компаній «Автострада», яка виконує підготовчі роботи.

Раніше ми писали, що у транспортному комітеті парламенту перевірили відновлювальні роботи закритою ділянкою «синьої» гілки метро.

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