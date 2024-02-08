Гоструда разъяснила, как оформлять условие об испытаниях работника

Испытание устанавливается только при принятии на работу и не может быть предусмотрено как условие для заключения трудового договора.

Государственная служба по труду разъяснила, как оформлять условие об испытаниях работника.

Так, трудовое законодательство разрешает установить испытательный срок для работника при заключении трудового контракта.

Испытание устанавливается только при принятии на работу, оно не может быть предусмотрено как условие к заключению трудового договора, ведь согласно ст. 24 КЗоТ работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа, и без уведомления органа ГНС о принятии работника на работу.

Должностные лица управления инспекционной деятельности обратили внимание на то, что условие об установлении испытания при принятии на работу должно быть зафиксировано в заявлении работника, трудовом договоре (если он заключается в письменной форме), а также в приказе о принятии на работу.

Отсутствие соответствующего условия в указанных документах позволяет считать, что работник принят на работу без испытания.

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