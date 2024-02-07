Перше оформлення трудової книжки: у Держпраці нагадали, як та коли здійснюється

Заповнення трудової книжки вперше проводиться не пізніше 5 днів після прийняття працівника на роботу.

В Управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснили нюанси першого оформлення трудової книжки.

До фахівців звернулася працівниця, яку 2 дні тому прийняли на перше для неї місце роботи у крамниці, з питанням, як оформити трудову книжку.

У поясненні йдеться про те, що трудова книжка оформлюється за першим місцем роботи. Для цього працівник подає власнику або уповноваженому органу (особі, відповідальній за ведення трудових книжок) паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку. Заповнення трудової книжки вперше проводиться не пізніше 5 днів після прийняття працівника на роботу.

З 2021 року в Україні використовуються електронні трудові книжки як цифрові аналоги паперових. Проте працівники, які хочуть отримувати відомості про трудову діяльність саме у паперовій формі, зможуть і надалі користуватися такою можливістю.

Раніше ми писали, як оцифрувати трудову книжку працівника.

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