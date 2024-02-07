Російські хакери атакували сайт Міносвіти

Наразі офіційний сайт Міністерства освіти та науки України не працює.

У середу, 7 лютого, сайт Міністерства освіти та науки атакують російські хакери. Про це заявив голова МОН Оксен Лісовий на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

«Друзі, раптом що – сайт Міносвіти тимчасово не працює через атаку русні. Але наші спеціалісти вже працюють над поновленням роботи», – написав Лісовий.

Раніше Нафтогаз повідомляв, що хакери атакували один із дата-центрів, який використовують групи компанії.

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