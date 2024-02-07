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Латвія запроваджує обовʼязкову строкову службу для чоловіків, аби стримати рф від вторнення

14:05, 7 лютого 2024
В армії повинні прослужити всі чоловіки віком від 18 до 27 років, включно з тими, хто перебуває за кордоном, а відмова від служби загрожує штрафом або вʼязницею.
Латвія запроваджує обовʼязкову строкову службу для чоловіків, аби стримати рф від вторнення
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Латвія запроваджує обовʼязкову строкову службу для чоловіків віком від 18 до 27 років, аби стримати росію від вторгнення в Європу. Про це заявив міністр закордонних справ Крішʼяніс Каріньш, передає The Telegraph.

Рішення набуло чинності на початку січня.

«Ми знову внесли проєкт. Ми використовуємо це для збільшення розміру нашого активного й готового резерву», — зазначив Каріньш.

Зазначається, що в армії повинні прослужити всі чоловіки віком від 18 до 27 років, включно з тими, хто перебуває за кордоном. Відмова від служби загрожує штрафом або вʼязницею.

Винятки передбачені для латвійців, які мають подвійне громадянство та вже відслужили за кордоном, а також для тих, хто має проблеми зі здоровʼям, і для батьків-одинаків.

План Латвії полягає в тому, щоб мати 61 тисячу боєздатних військовослужбовців, розподілених між діючими військами та резервними частинами.

З моменту відновлення військової повинності на службу пішло достатньо добровольців, тож владі поки не доводилося проводити випадковий відбір для поповнення рядів.

«Ми повинні бути в такому стані готовності, щоб російські генерали та політичні класи чітко бачили, що напрямок Європи є забороненим», — сказав Каріньш.

Голова МЗС зазначив, що призовники навчатимуться необхідним навичкам у «професійних підрозділах», чоловіки мають бути повністю готовими до бою. Вони отримуватимуть щомісячну зарплату до €300, а також їм дозволятимуть взяти відпустку до одного місяця.

Як зазначає видання, раніше цього місяця Латвія, Естонія та Литва домовилися створити «спільну лінію оборони» вздовж своїх кордонів з росією та Білоруссю. В рамках угоди мали б збудувати сотні бункерів та інших оборонних споруд уздовж кордонів.

За словами голови латвійського МЗС, навіть якщо Україна звільнить всю захоплену росією територію і війна закінчиться, рф усе одно буде загрозою.

«Зараз я не бачу жодної прямої військової загрози для країн НАТО, і є багато аргументів на користь того, що такий сценарій уявити дуже важко. Втім ми стверджуємо: те, що це важко уявити, не означає, що цього не спробують зробити, тому ми маємо просто бути готовими» — додав Каріньш.

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