Латвия вводит обязательную срочную службу для мужчин, чтобы сдержать рф от вторжения

В армии должны прослужить все мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, включая тех, кто находится за границей, а отказ от службы грозит штрафом или тюрьмой.

Латвия вводит обязательную срочную службу для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, чтобы сдержать рф от вторжения в Европу. Об этом заявил министр иностранных дел Кришьянис Кариньш, передает The Telegraph.

Решение вступило в силу в начале января.

«Мы снова внесли проект. Мы используем это для увеличения размера нашего активного и готового резерва», — отметил Кариньш.

Отмечается, что в армии должны прослужить все мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, включая тех, кто находится за границей. Отказ от службы грозит штрафом или тюрьмой.

Исключения предусмотрены для латвийцев, имеющих двойное гражданство и уже отслуживших за границей, а также для тех, кто испытывает проблемы со здоровьем, и для родителей-одиночек.

План Латвии состоит в том, чтобы иметь 61 тысячу боеспособных военнослужащих, распределенных между действующими войсками и резервными частями.

С момента возобновления воинской повинности на службу пошло достаточно добровольцев, поэтому власти пока не приходилось проводить случайный отбор для пополнения рядов.

«Мы должны быть в таком состоянии готовности, чтобы российские генералы и политические классы четко видели, что направление Европы запрещено», — сказал Кариньш.

Глава МИД отметил, что призывники будут учиться необходимым навыкам в «профессиональных подразделениях», мужчины должны быть полностью готовы к бою. Они будут получать ежемесячную зарплату до 300 евро, а также им разрешат взять отпуск до одного месяца.

Как отмечает издание, ранее в этом месяце Латвия, Эстония и Литва договорились создать «общую линию обороны» вдоль своих границ с рф и Беларусью. В рамках соглашения должны построить сотни бункеров и других оборонных сооружений вдоль границ.

По словам главы латвийского МИД, даже если Украина освободит всю захваченную россией территорию и война закончится, рф все равно будет угрозой.

«Сейчас я не вижу никакой прямой военной угрозы для стран НАТО и есть много аргументов в пользу того, что такой сценарий представить очень трудно. Впрочем, мы утверждаем: то, что это трудно представить, не означает, что этого не попытаются сделать, поэтому мы просто должны быть готовыми» — добавил Кариньш.

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