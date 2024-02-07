Экстрадиции эксглавы Нацбанка Кирилла Шевченко не будет: Австрия отказала в запросе

Австрийские суды отклонили запрос украинских властей об экстрадиции Кирилла Шевченко.

Стало известно, что австрийские суды отклонили запрос украинских властей об экстрадиции бывшего главы НБУ Кирилла Шевченко, которого в конце октября 2022 года НАБУ объявило в розыск. Об этом говорится в публикации австрийского издания Der Standard.

"Шевченко покинул Украину в сентябре и вскоре после возбуждения уголовного дела подал заявление о предоставлении убежища в Австрии, где находится до сих пор. Его местонахождение пока не изменится: австрийские суды отклонили запрос украинских властей об экстрадиции", - отмечается в статье Der Standard.

В комментарии изданию экспредседатель НБУ назвал открытое против него дело НАБУ "классическим политическим преследованием". Он также заявил, что в случае возвращения в Украину не надеется на справедливый судебный процесс.

Напомним, что его подозревают в организации схемы вывода 206 миллионов гривен из госбанка.

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