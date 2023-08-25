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  1. В Украине

Экс-главе НБУ Кириллу Шевченко обновили подозрение

10:57, 25 августа 2023
Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко теперь также обвиняется в создании и руководстве преступной организацией.
Экс-главе НБУ Кириллу Шевченко обновили подозрение
Фото: portal.lviv.ua
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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обновили подозрения трем участникам преступной организации во главе с бывшим председателем правления АБ «Укргазбанк», которая в 2014-2020 гг. незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн. Об этом сообщили на официальном сайте НАБУ.

В НАБУ не указывают фамилии, но, по данным СМИ, речь идет о бывшем председателе правления Укргазбанка Кирилла Шевченко, его экс-заместителя Дениса Чернышева и экс-директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами Укргазбанку Алексея Лютого.

  В ведомстве отмечают, что должностные лица теперь также подозреваются в создании преступной организации, завладении средствами АБ «Укргазбанк» в особо крупных размерах, служебном подлоге и легализации доходов, полученных преступным путем.

Речь идет о:

председателя правления – ч. 1 ст. 255 (в редакции статьи до 27.06.2020); ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (в редакции статьи до 01.07.2020); ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (в редакции статьи до 28.04.2020) УК Украины;

заместителя председателя правления – ч. 1 ст. 255 (в редакции статьи до 27.06.2020); ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. ч. 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (в редакции статьи до 01.07.2020); ч. ч. 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (в редакции статьи до 28.04.2020) УК Украины;

директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами – ч. 1 ст. 255 (в редакции статьи до 27.06.2020); ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5ст. 191; ч. ч. 2, 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (в редакции статьи до 01.07.2020); ч. ч. 2, 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (в редакции статьи до 28.04.2020) УК Украины

В НАБУ уточнили, что должности указаны на момент совершения преступления.

Следствием было установлено, что должностные лица «Укргазбанка» в ноябре 2014 г. ввели схему вывода средств из госбанка через оплату услуг псевдопосредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий, а в сентябре 2015 года создали преступную организацию для расширения круга участников преступления и увеличения возможностей для завладения денежными средствами банка.

«На самом деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном «Укргазбанке» на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином. Госбанк, на основании фиктивных актов выполненных работ, исправно платил псевдопосредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знало.

Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.

Приведенную схему привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине. А после активизации следственных действий со стороны НАБУ и САП ее прикрыли и в самом Укргазбанке. Однако за время ее существования (с ноября 2014 по март 2020 гг.) госучреждение осуществило более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, потратив на это, как считает следствие, незаконно более 206 млн грн», - говорится в сообщении.

Руководителем преступной организации и организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя председателя правления «Укргазбанка», который вскоре возглавил его по решению правительства. Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устраняя препятствия для совершения преступления из-за использования властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами.

В ведомстве добавляют, что подозрения НАБУ и САП основываются на ряде экспертиз, допросов свидетелей, обысков, временных доступов, информации, полученной от клиентов банка, обзорах компьютерной техники и мобильных телефонов с детальной перепиской между участниками по указанной схеме, изъятых документов, а также дополнительных следственных действий, проведенных с момента первых сообщений о подозрении.

Ранее сообщалось, что ВАКС разрешил заочное досудебное расследование по делу экс-главы НБУ Кирилла Шевченко.

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