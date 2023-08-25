Ексголові НБУ Кирилу Шевченку оновили підозру

Колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка тепер також обвинувачують у створенні та керівництві злочинною організацією.

Фото: portal.lviv.ua

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оновили підозри трьом учасникам злочинної організації на чолі з колишнім головою правління АБ «Укргазбанк», яка упродовж 2014-2020 рр. незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн. Про це повідомили на офіційному сайті НАБУ.

У НАБУ не вказують прізвища, але, за даними ЗМІ, мова йде про колишнього голову правління Укргазбанку Кирила Шевченка, його ексзаступника Дениса Чернишова і ексдиректора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами Укргазбанку Олексія Лютого.

У відомстві зазначають, що посадовців тепер також підозрюються у створенні злочинної організації, заволодінні коштами АБ «Укргазбанк» у особливо великих розмірах, службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Йдеться про:

голову правління - ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020); ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (у редакції статті до 01.07.2020); ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (у редакції статті до 28.04.2020) КК України;

заступника голови правління - ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020); ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. ч. 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (у редакції статті до 01.07.2020); ч. ч. 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (у редакції статті до 28.04.2020) КК України;

директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами - ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020); ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5ст. 191; ч. ч. 2, 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (у редакції статті до 01.07.2020); ч. ч. 2, 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (у редакції статті до 28.04.2020) КК України

У НАБУ уточнили, що посади вказані на момент вчинення злочину.

Слідством було встановлено, що посадовці «Укргазбанку» у листопаді 2014 році запровадили схему виведення коштів із держбанку через сплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств, а у вересні 2015 року створили злочинну організацію задля розширення кола учасників злочину та збільшення можливостей для заволодіння коштами банку.

«Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному «Укргазбанку» на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном. Натомість держбанк, на підставі фіктивних актів виконаних робіт, справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала.

Псевдопосередниками ж виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб’єкти припиняли свою діяльність, і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.

Наведену схему залучення коштів не використовував жоден із решти державних банків в Україні. А після активізації слідчих дій із боку НАБУ та САП її прикрили й в самому «Укргазбанку». Однак, за час її існування (з листопаду 2014 по березень 2020 рр.) держустанова здійснила понад тисячу перерахувань на адресу 52 псевдопосередників, витративши на це, як вважає слідство, незаконно понад 206 млн грн», - сказано у повідомленні.

Керівником злочинної організації та організатором схеми НАБУ та САП вважають першого заступника голови правління «Укргазбанку», який невдовзі його очолив за рішенням уряду. Він ініціював зміну внутрішніх документів для легітимізації схеми, усував перешкоди для вчинення злочину через використання владних повноважень, затверджував умови співпраці з посередниками та здійснював контроль за виплатами.

У відомстві додають, що підозри НАБУ та САП ґрунтуються на низці експертиз, допитів свідків, обушків, тимчасових доступів, інформації, отриманої від клієнтів банку, оглядах комп’ютерної техніки та мобільних телефонів із детальним листуванням між учасниками щодо вказаної схеми, вилучених документів, а також додаткових слідчих дій, проведених з часу перших повідомлень про підозру.

Раніше ми писали, що ВАКС дозволив заочне досудове розслідування у справі ексголови НБУ Кирила Шевченка.

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