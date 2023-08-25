В фокус уваги Служби держбезпеки Латвії потраплять латвійські студенти, які обрали російські виші

Служба держбезпеки зверне увагу на студентів, які вирішили поїхати навчатися у російських вишах.

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Служба держбезпеки Латвії (VDD) зверне увагу на жителів країни, які за нинішніх обставин вирішили поїхати до росії, щоб розпочати там навчання у вищих навчальних закладах.

Про це пише «Delfi».

Уряд рф надав цього року громадянам Латвії квоту на безкоштовне навчання в російських вишах. За наданою посольством рф інформацією, близько 110 осіб з Латвії продовжать навчання в москві, санкт-петербургі, та інших російських вузах.

Коментуючи вищевикладене, представники VDD повідомили, що перед повномасштабним вторгненням росії в Україну Служба неодноразово публічно попереджала про те, що навчання у російських вишах пов'язане з ризиками розвідки та вербування спецслужбами цієї країни.

У Службі держбезпеки наголосили, що за нинішніх умов зазначені ризики особливо високі. На думку VDD, росія пропонує іноземцям можливість безкоштовного навчання з метою їхньої ідеологічної обробки та виховання майбутніх пропагандистів інтересів рф в інших країнах у рамках навчального процесу.

У відомстві нагадали, що особи, які обрали навчання у вишах держави-агресора, безсумнівно потрапляють під увагу VDD і закликали не їздити в росію та білорусь.

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