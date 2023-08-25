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Половина витрат йде на війну: Рахункова палата назвала розмір видатків держбюджету на оборону

15:18, 25 серпня 2023
Внутрішні надходження до бюджету повністю перекрили витрати на нацбезпеку й оборону у першому півріччі 2023 року.
Половина витрат йде на війну: Рахункова палата назвала розмір видатків держбюджету на оборону
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Упродовж першого півріччя 2023 року надходження із внутрішніх джерел, загальною сумою 893 млрд гривень, були успішно використані для повного забезпечення фінансових витрат державного бюджету, зокрема у сферах національної безпеки та оборони. Соціальні видатки фінансувалися за рахунок міжнародної допомоги. Про це повідомляє Рахункова палата.

Так, видатки на нацбезпеку й оборону становили 49% витрат загального фонду.

Зовнішня фінансова підтримка міжнародних фінансових організацій становила половину надходжень загального фонду держбюджету і спрямовувалася, зокрема, на заробітну плату працівникам (крім військових) державних установ, соціальний захист і охорону здоров’я.

Крім того, у I півріччі 2023 року перевиконаний річний план надходжень до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. До Фонду надійшло 45 млрд гривень, ще 17 млрд гривень становили залишки коштів на початок року, видатків проведено на суму 4 млрд гривень, або 19% виділених Кабміном.

Із резервного фонду у звітному періоді Кабмін виділив кошти на заходи зі зміцнення обороноздатності держави, надання матеріальної грошової допомоги постраждалим внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС та забезпечення питною водою чотирьох регіонів України.

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