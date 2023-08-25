Як діяти у разі насильницького зникнення особи: роз’яснення Мін’юсту

Потрібно написати заяву, де буде зазначена інформація, яка зможе сприяти розшуку зниклої людини.

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції надало роз’яснення, як діяти у разі насильницького зникнення особи.

Зазначається, що особа набуває статусу такої, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту внесення про неї відомостей, що містяться у заяві про факт зникнення, до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та вважається такою з моменту подання заяви про факт її зникнення.

Водночас надання особі статусу зниклої безвісти за особливих обставин не позбавляє її родичів або інших осіб права звернення до суду із заявою про визнання такої особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою у порядку, передбаченому законодавством.

Заяву може подати:

родич такої особи;

представник військового формування;

орган державної влади чи орган місцевого самоврядування;

громадське об’єднання;

будь-яка інша особа, якій стало відомо про зникнення.

Разом з тим, вищевказана заява може бути подана Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, якщо до нього звернулися з повідомленням про зникнення людини.

Слід зазначити, що така заява подається до відповідного територіального органу Національної поліції. В тексті має бути інформація, що зможе сприяти розшуку людини.

Відомості, зазначені у заяві, підлягають внесенню до Реєстру в порядку, протягом 24 годин після отримання Уповноваженим від Національної поліції інформації про зникнення особи за особливих обставин або інформації про отримання заяви про розшук такої особи.

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