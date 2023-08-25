Как действовать в случае насильственного исчезновения лица: разъяснение Минюста

Следует написать заявление, где будет указана информация, которая сможет способствовать розыску пропавшего человека.

В Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции объяснили, как действовать в случае насильственного исчезновения лица.

Отмечается, что лицо приобретает статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах, с момента внесения о нем сведений, содержащихся в заявлении о факте исчезновения, в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и считается таким с момента подачи заявления о факте исчезновения.

В то же время предоставление лицу статуса пропавшей без вести при особых обстоятельствах не лишает его родственников или других лиц права обращения в суд с заявлением о признании такого лица безвести отсутствующим или оглашения его умершим в порядке, предусмотренном законодательством.

Заявление может подать:

родственник такого лица;

представитель военного формирования;

орган государственной власти или орган местного самоуправления;

общественное объединение;

любое другое лицо, которому стало известно об исчезновении.

Вместе с тем, вышеуказанное заявление может быть подано Уполномоченным по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, если к нему обратились с сообщением об исчезновении человека.

Следует отметить, что такое заявление подается в соответствующий территориальный орган Национальной полиции. В тексте должна быть информация, которая сможет способствовать поиску человека.

Сведения, указанные в заявлении, подлежат внесению в Реестр в порядке в течение 24 часов после получения Уполномоченным от Национальной полиции информации об исчезновении лица при особых обстоятельствах или информации о получении заявления о розыске такого лица.

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