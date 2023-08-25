$4000 за «билет» в Молдову: в Одесской области разоблачили канал переправки уклонистов за границу

Злоумышленники предлагали военнообязанным за деньги попасть в Молдову.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что в Одесской области правоохранители разоблачили канал переправки военнообязанных мужчин. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Организаторами преступной схемы оказались два местных дельца. Злоумышленники предлагали военнообязанным путем нелегального пересечения границы попасть в Молдову.

«Стоимость такой услуги стоила за одного человека 4000 долларов США.

Оперативники задержали организатора трафика с поличным, когда один из «клиентов» именно передавал ему часть средств в размере 1500 долларов США. Другого сообщника – «перевозчика» правоохранители задержали при доставке одного из уклонистов к границе», - говорится в сообщении.

Организатор канала задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

Напомним, что на Закарпатье экс-правохранитель за $7 тысяч переправлял уклонистов за границу.

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