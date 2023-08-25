$4000 за «квиток» в Молдову: на Одещині викрили канал переправлення ухилянтів за кордон

Зловмисники пропонували військовозобов’язаним за гроші потрапити до Молдови.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що на Одещині правоохоронці викрили канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Організаторами злочинної схеми виявились двоє місцевих ділків. Зловмисники пропонували військовозобов’язаним шляхом нелегального перетину кордону потрапити до Молдови.

«Вартість такої послуги коштувала за одну особу 4000 доларів США.

Оперативники затримали організатора трафіку на гарячому, коли один із «клієнтів» саме передавав йому частину коштів у розмірі 1500 доларів США. Іншого спільника - «перевізника» правоохоронці затримали під час доставки одного з ухилянтів до кордону», - сказано у повідомленні.

Організатора каналу затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

Нагадаємо, що на Закарпатті експравоохоронець за $7 тисяч переправляв ухилянтів за кордон.

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