У ПФУ затвердили показники середньої заробітної плати за місяці II кварталу 2023 року

Вона враховується для обчислення пенсії.

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У Пенсійному фонді України затвердили показники середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за місяці II кварталу 2023 року.

Так, згідно даних ПФУ, вона становила:

У січні – 12 644, 98 грн

У лютому – 12 794, 11 грн

У березні – 13 423, 28 грн

У квітні – 13 626, 02 грн

У травні – 14 109, 64 грн

У червні – 16 012, 38 грн

Також ми писали про те, що функції з адміністрування ЄСВ хочуть повернути Пенсійному фонду.

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