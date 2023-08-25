В ПФУ утвердили показатели средней заработной платы за месяцы II квартала 2023 года

Она учитывается для исчисления пенсии.

Изображение: freepik.com

В Пенсионным фонде Украины утвердили показатели средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, за месяцы II квартала 2023 года.

Так, согласно данным ПФУ, она составляла:

В январе – 12 644, 98 грн

В феврале – 12 794, 11 грн

В марте – 13 423, 28 грн

В апреле – 13 626, 02 грн

В мае – 14 109, 64 грн

В июне – 16 012, 38 грн

Также мы писали о том, что функции по администрированию ЕСВ хотят вернуть Пенсионному фонду.

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