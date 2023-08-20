Функции по администрированию ЕСВ хотят вернуть Пенсионному фонду

Как отмечают в Минсоцполитики, это позволит урегулировать одну из существенных проблем в сфере социальной защиты.

Источник фото: dp.tax.gov.ua

Пенсионному фонду Украины предлагают передать администрирование единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), а также функции контроля за его уплатой. Это предусмотрено законопроектом №9570, вместе со связанными с ним проектами Законов Украины по регистрационным номерам 9569 и 9571.

В Минсоцполитики заявили, что поддерживают этот законопроект, поскольку позволяет урегулировать одну из существенных проблем в сфере социальной защиты.

«В результате недостаточного контроля за уплатой ЕСВ некоторые работодатели не платят единый социальный взнос за работников. Это влечет за собой проблемы, в первую очередь, для работников. Ведь за определенный период времени человеку не засчитывается страховой стаж. Также работник не имеет возможности претендовать на страховые выплаты, например больничные.

Еще одна существующая на сегодняшний день проблема – это то, что в настоящее время информация о том, за какого человека и какой объем взносов уплачен, Пенсионный фонд получает со значительной задержкой», - объясняют в Минсоцполитики.

В настоящее время единая квартальная отчетность по уплате ЕСВ подается в течение 40 дней после окончания квартала. Весь этот период Пенсионный фонд, отвечающий за выплату пенсий, страховых выплат, назначение субсидий, не владеет информацией, сколько ЕСВ уплачено за конкретного человека. То есть нет точной информации, чтобы определить размер помощи, необходимый ей. Это усложняет быстрое реагирование государства на нужды отдельного работника, отметили в Министерстве.

К примеру, объясняют в Минсоцполитики, в случае, если человек заболел в феврале, Пенсионный фонд получит сведения о заработке такого работника только в конце мая. Следовательно, у него нет точных данных для расчета и выплаты больничных на момент их назначения.

Возвращение функций по администрированию ЕСВ Пенсионному фонду позволит решить эти проблемы без увеличения административной нагрузки на работодателей, отметили в Минсоцполитике.

«Точная и актуальная информация о работе и взносах за каждого конкретного работника не только позволит более гибко и оперативно реагировать на их потребности и обеспечивать страховые выплаты, но и упростить реализацию прав в сфере труда», - отметили там и объяснили, что ПФУ имеет успешный опыт администрирование ЕСВ, поскольку до 2013 г. именно он выполнял эту функцию. Возвращение этих функций ПФУ, как организации, наиболее заинтересованной в обеспечении уплаты ЕСВ, является логическим решением, которое позволит консолидировать всю ответственность за обеспечение страховых взносов, считают в Минсоцполитики.

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