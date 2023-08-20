Умер пес Чимс, ставший популярным из-за мемов с ним

Пес стал популярен в 2019 году, когда пользователь Reddit разместил комикс с ним, который назвал «Чимсбургер».

Источник фото: instagram.com/balltze

В Гонконге в возрасте 12 лет умер во время операции пес Чимс (настоящее имя Балц), который стал популярным из-за мемов с ним. Пес боролся с раком, его не стало во время операции.

Об этом сообщила его опекунка.

«Пожалуйста, не унывайте, вспомните радость, которую Балц принес этому миру… Я верю, что он бегает по небу и ест много вкусного с новыми друзьями», - написала она.

Балц стал популярен в 2019 году, когда пользователь Reddit разместил комикс с ним, который назвал «Чимсбургер». Впоследствии пса стали называть Чимс и публиковать мемы с его мордашкой и разными надписями.

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Напомним, в конце апреля кот Степан «заключил брак» со своей подружкой Стефанией. Брачные фотографии с церемонии были размещены в Инстаграме.

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