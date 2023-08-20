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Как Нацбанк планирует регулировать деятельность бюро кредитных историй

10:40, 20 августа 2023
В Нацбанке обсудили проект Положения по регулированию деятельности бюро кредитных историй с ведущими игроками этого рынка.
Как Нацбанк планирует регулировать деятельность бюро кредитных историй
Источник фото: today.ua

В НБУ обсудили проект Положения по регулированию деятельности бюро кредитных историй с ведущими игроками этого рынка.

Как отмечают в НБУ, проект, в частности, определяет порядок согласования участниками рынка положения о бюро и изменениях и дополнениях к нему, контроль регулятора за деятельностью участников рынка и требования к документам, которые подаються ими в Национальный банк.

Предлагаемым положением Национальный банк конкретизирует порядок реализации Закона Украины «Об организации формирования и обращения кредитных историй», отметил директор департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ Сергей Савчук, отвечая на вопросы участников встречи. В частности, новое Положение будет регулировать процедурные аспекты взаимодействия регулятора и рынка.

Проект не предусматривает расширение перечня обязательной отчетности, которую бюро представляют в Национальный банк, добавил Сергей Савчук, а лишь конкретизирует право регулятора запрашивать ту или иную информацию для надлежащего осуществления контроля.

Сроки предоставления такой информации будут зависеть от категории запроса: ответ на предостережение НБУ бюро должно предоставить в течение пяти рабочих дней, по другим запросам – в установленный регулятором срок в зависимости от ситуации и объема информации.

Первоочередная цель принятия Положения – обеспечить прозрачную коммуникацию между регулятором и рынком, отметила начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук, ведь в случае выявления проблем в работе бюро Национальный банк сможет вовремя среагировать и предоставить практические рекомендации.

Кроме того, Национальный банк как регулятор этого рынка получает запросы о деятельности бюро кредитных историй от других государственных органов и во время работы с этими запросами может обращаться к участникам рынка. Положение устанавливает конструкцию сотрудничества, подчеркнула Ольга Лобайчук.

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