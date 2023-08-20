В Албании туристы из Италии сбежали из ресторана, не заплатив – премьер Мэлони поручила разобраться

В уникальном дипломатическом акте правительство Италии оплатило ресторанный счет четырех итальянских туристов в Албании, которые ушли, не заплатив.
О ситуации, которая произошла, рассказало «ВВС».
Так, туристі из Италии ушли из ресторана в Албании, не заплатив. Эта история распространилась в СМИ, что побудило албанского премьера поднять этот вопрос во время визита главы итальянского правительства Джорджи Мэлони в его страну.
Мэлони после этого сказала послу своей страны «пойти и заплатить за этих идиотов», пишет La Stampa. Посольство Италии в Албании подтвердило в заявлении, что заплатило около 80 евро от имени своих граждан.
«Итальянцы уважают правила и выплачивают свои долги, и мы надеемся, что подобные эпизоды больше не повторятся», - говорится в сообщении представительства.
Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобригида, который также был в поездке в Албанию, сказал агентству Reuters, что оплата счета была делом гордости.
«Несколько нечестных людей не могут смутить нацию порядочных людей», - сказал он.
Непонятно, когда произошел инцидент, но видео, на котором группа людей выходит из ресторана, стало вирусным в соцсетях. Владелец заведения рассказал албанскому Report TV, что это был первый раз, когда клиенты ушли, не заплатив. Он добавил, что четверо итальянцев даже похвалили еду.
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