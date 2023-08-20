В Албанії туристи з Італії втекли з ресторану, не заплативши – прем'єр Мелоні доручила розібратися

Мелоні сказала послу своєї країни «піти й заплатити за цих ідіотів», пишуть в ЗМІ.

Джерело фото: Reuters

В унікальному дипломатичному акті уряд Італії оплатив ресторанний рахунок чотирьох італійських туристів в Албанії, які пішли, не заплативши.

Про ситуацію, яка сталася розповіло «ВВС».

Так, туристи з Італії пішли з ресторану в Албанії, не заплативши. Ця історія поширилася у ЗМІ, що спонукало албанського прем’єра порушити це питання під час візиту глави італійського уряду Джорджі Мелоні до його країни.

Мелоні після цього сказала послу своєї країни «піти й заплатити за цих ідіотів», пише La Stampa. Посольство Італії в Албанії підтвердило у заяві, що сплатило близько 80 євро від імені своїх громадян.

«Італійці поважають правила і виплачують свої борги, і ми сподіваємося, що подібні епізоди більше не повторяться», — йдеться в повідомленні представництва.

Міністр сільського господарства Італії Франческо Лоллобрігіда, який також був у поїздці до Албанії, сказав агентству Reuters, що оплата рахунку була справою гордості.

«Кілька нечесних людей не можуть збентежити націю порядних людей», — сказав він.

Незрозуміло, коли стався інцидент, але відео, на якому група людей виходять з ресторану, стало вірусним у соцмережах. Власник закладу розповів албанському Report TV, що це був перший раз, коли клієнти пішли, не заплативши. Він додав, що четверо італійців навіть похвалили їжу.

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