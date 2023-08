В Україну прибув новий посол Франції Гаель Вейсьєр

Новий посол Франції Гаель Вейсьєр прибув в Україну.

Про це він повідомив у «Х» (Twitter) зазначивши, що його «місія як призначеного посла в Україні розпочинається».

«Я усвідомлюю, наскільки мені пощастило, що мені довірили таку чутливу місію в той час, коли ця країна гідно протистоїть російській агресії, а також велику відповідальність, яка з цим пов'язана», – написав Вейсьєр.

До нього цю посаду займав Етьєн де Понсен.

Нагадаємо, що очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив про те, що Міністерство закордонних справ завершило співбесіди з 16 кандидатами у посли, які пройшли перший в історії відкритий відбір.

Ma mission d'ambassadeur désigné en Ukraine commence. Conscience de la chance qui est la mienne de me voir confier cette mission si sensible alors que ce pays fait face de façon admirable à l'agression russe et de la grande responsabilité qui l'accompagne. pic.twitter.com/ExcJTESX0N