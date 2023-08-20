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  1. В Україні

В Україну прибув новий посол Франції Гаель Вейсьєр

09:41, 20 серпня 2023
До нього цю посаду займав Етьєн де Понсен.
В Україну прибув новий посол Франції Гаель Вейсьєр
Джерело фото: Bruno Chapiron / diplomacyandcommerce.hr

Новий посол Франції Гаель Вейсьєр прибув в Україну.

Про це він повідомив у «Х» (Twitter) зазначивши, що його «місія як призначеного посла в Україні розпочинається».

«Я усвідомлюю, наскільки мені пощастило, що мені довірили таку чутливу місію в той час, коли ця країна гідно протистоїть російській агресії, а також велику відповідальність, яка з цим пов'язана», – написав Вейсьєр.

До нього цю посаду займав Етьєн де Понсен.

Нагадаємо, що очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив про те, що Міністерство закордонних справ завершило співбесіди з 16 кандидатами у посли, які пройшли перший в історії відкритий відбір.

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