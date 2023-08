В Украину прибыл новый посол Франции Гаэль Вейсьер

Новый посол Франции Гаэль Вейсьер прибыл в Украину.

Об этом он сообщил в «Х» (Twitter), отметив, что его «миссия как назначенного посла в Украине начинается».

«Я отдаю себе отчет, насколько мне повезло, что мне доверили такую чувствительную миссию в то время, когда эта страна достойно противостоит российской агрессии, а также большую ответственность, которая с этим связана», – написал Вейсьер.

До него этот пост занимал Этьен де Понсен.

Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил о том, что Министерство иностранных дел завершило собеседования с 16 кандидатами в послы, прошедшими первый в истории открытый отбор.

Ma mission d'ambassadeur désigné en Ukraine commence. Conscience de la chance qui est la mienne de me voir confier cette mission si sensible alors que ce pays fait face de façon admirable à l'agression russe et de la grande responsabilité qui l'accompagne. pic.twitter.com/ExcJTESX0N