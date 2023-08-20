Як Нацбанк планує регулювати діяльність бюро кредитних історій

У Нацбанку обговорили проєкт Положення про регулювання діяльності бюро кредитних історій з провідними гравцями цього ринку.

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В НБУ обговорили проєкт Положення про регулювання діяльності бюро кредитних історій з провідними гравцями цього ринку.

Як зазначають у НБУ, проєкт, зокрема, визначає порядок погодження учасниками ринку положення про бюро та змін і доповнень до нього, контроль регулятора за діяльністю учасників ринку та вимоги до документів, що подаються ними до Національного банку.

Пропонованим положенням Національний банк конкретизує порядок реалізації Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», зауважив директор департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ Сергій Савчук, відповідаючи на запитання учасників зустрічі. Зокрема, нове Положення регулюватиме процедурні аспекти взаємодії регулятора і ринку.

Проєкт не передбачає розширення переліку обов’язкової звітності, яку бюро подають до Національного банку, додав Сергій Савчук, а лише конкретизує право регулятора запитувати ту чи іншу інформацію для належного здійснення контролю.

Строки надання такої інформації залежатимуть від категорії запиту: відповідь на застереження НБУ бюро має надати протягом п’яти робочих днів, за іншими запитами – у встановлений регулятором строк, залежно від ситуації та обсягу інформації.

Першочергова мета прийняття Положення – забезпечити прозору комунікацію між регулятором та ринком, зауважила начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ Ольга Лобайчук, адже в разі виявлення проблем у роботі бюро Національний банк зможе вчасно зреагувати та надати практичні рекомендації.

Крім того, Національний банк як регулятор цього ринку отримує запити щодо діяльності бюро кредитних історій від інших державних органів та під час роботи з цими запитами може звертатися до учасників ринку. Положення встановлює конструкцію співпраці, наголосила Ольга Лобайчук.

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