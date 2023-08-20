Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховний Суд вказав на недопустимість дискримінації суб’єкта владних повноважень як сторони публічно-правового спору

Суб’єкти владних повноважень, зокрема органи виконавчої влади, не можуть зазнавати дискримінації під час участі як сторона у процесі вирішення у суді публічно-правових спорів, - позиція Верховного Суду.

Кабмін розширив підстави евакуації автомобілів, – тепер забрати авто зможуть за зупинку на місці для електрокарів

А заблокувати колеса – у разі використання номерів ЗСУ без належних підстав.

За перше півріччя 2023 року з держслужби пішло майже 3000 осіб: у яких державних органах зараз найбільше вакансій

У Мінфіні вважають за необхідне оптимізувати чисельність держслужбовців за результатами функціонального аналізу.

Нові прокурори громад – як їх будуть призначати та для чого вони потрібні

В прокуратурах всіх рівнів з’явиться новий підрозділ з новими посадами.

«Криміналістів» з Великої Палати ВС попросили висловитися щодо права на правову допомогу: це може стати їх третьою постановою за 2023 рік

У суддів Великої Палати Верховного Суду за кримінальною спеціалізацією, якщо вони візьмуться до розгляду цієї справи, зможе з’явитися третя постанова за 2023 рік.

  1. У світі

Помер пес Чімс, який став популярним через меми з ним

11:21, 20 серпня 2023
Пес став популярним у 2019 році, коли користувач Reddit розмістив комікс з ним, який назвав «Чімсбургер».
Помер пес Чімс, який став популярним через меми з ним
Джерело фото: instagram.com/balltze

У Гонконгу у віці 12 років помер під час операції собака Чімс (справжнє імʼя Балц), який став популярним через меми з ним. Пес боровся з раком, його не стало під час операції.

Про це повідомила його опікунка.

«Будь ласка, не сумуйте, згадайте радість, яку Балц приніс цьому світу… Я вірю, що він бігає небом і їсть багато смачного з новими друзями», - написала вона.

Балц став популярним у 2019 році, коли користувач Reddit розмістив комікс з ним, який назвав «Чімсбургер». Згодом пса почали називати Чімс і публікувати меми з його мордочкою та різними написами.

Раніше ми писали, що відомий харківський кіт Степан показав своє подружнє життя: яскраві фото.

Нагадаємо, наприкінці квітня кіт Степан «взяв шлюб» зі своєю подружкою Стефанією. Шлюбні світлини з церемонії були розміщені в Інстаграм.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Ірина Косцова
    Ірина Косцова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду