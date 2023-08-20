Помер пес Чімс, який став популярним через меми з ним

Пес став популярним у 2019 році, коли користувач Reddit розмістив комікс з ним, який назвав «Чімсбургер».

Джерело фото: instagram.com/balltze

У Гонконгу у віці 12 років помер під час операції собака Чімс (справжнє імʼя Балц), який став популярним через меми з ним. Пес боровся з раком, його не стало під час операції.

Про це повідомила його опікунка.

«Будь ласка, не сумуйте, згадайте радість, яку Балц приніс цьому світу… Я вірю, що він бігає небом і їсть багато смачного з новими друзями», - написала вона.

Балц став популярним у 2019 році, коли користувач Reddit розмістив комікс з ним, який назвав «Чімсбургер». Згодом пса почали називати Чімс і публікувати меми з його мордочкою та різними написами.

Раніше ми писали, що відомий харківський кіт Степан показав своє подружнє життя: яскраві фото.

Нагадаємо, наприкінці квітня кіт Степан «взяв шлюб» зі своєю подружкою Стефанією. Шлюбні світлини з церемонії були розміщені в Інстаграм.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.