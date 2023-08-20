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Функції з адміністрування ЄСВ хочуть повернути Пенсійному фонду

11:42, 20 серпня 2023
Як зазначають у Мінсоцполітики, це дозволить врегулювати одну з суттєвих проблем у сфері соціального захисту.
Функції з адміністрування ЄСВ хочуть повернути Пенсійному фонду
Джерело фото: dp.tax.gov.ua

Пенсійному фонду України пропонують передати адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), а також функції контролю за його сплатою. Це передбачено законопроєктом №9570, разом із пов’язаними з ним проєктами Законів України за реєстраційними номерами 9569 та 9571.

У Мінсоцполітики заявили, що підтримують цей законопроєкт, оскільки він дозволяє врегулювати одну з суттєвих проблем у сфері соціального захисту.

«Внаслідок недостатнього контролю за сплатою ЄСВ, деякі роботодавці не сплачують єдиний соціальний внесок за працівників. Це спричиняє проблеми, в першу чергу, для власне працівників. Адже за певний період часу людині не зараховується страховий стаж. Також працівник не має можливості претендувати на страхові виплати, наприклад, лікарняні.

Ще одна існуюча на сьогодні проблема, – це те, що наразі інформацію про  те, за яку людину і який обсяг внесків сплачено, Пенсійний фонд отримує зі значною затримкою», - пояснюють у Мінсоцполітики.

Наразі єдина квартальна звітність щодо сплати ЄСВ подається протягом 40 днів після закінчення кварталу. Весь цей період Пенсійний фонд, який відповідає за виплату пенсій, страхових виплат, призначення субсидій, не володіє інформацією, скільки ЄСВ сплачено за конкретну людину. Тобто не має точної інформації, щоб визначити розмір допомоги, необхідний їй. Це ускладнює швидке реагування держави на потреби окремого працівника, зауважили у Міністерстві.

Наприклад, пояснюють у Мінсоцполітики, у випадку, якщо людина захворіла у лютому, Пенсійний фонд отримає відомості про заробіток такого працівника лише наприкінці травня. Відтак, він немає точних даних для розрахунку і виплати лікарняних на момент їх призначення.

Повернення функцій з адміністрування ЄСВ Пенсійному фонду дозволить вирішити ці проблеми без збільшення адміністративного навантаження на роботодавців, зазначили у Мінсоцполітики.

«Точна і актуальна інформація щодо роботи і внесків за кожного конкретного працівника не тільки дозволить більш гнучко та оперативно реагувати на їх потреби і забезпечувати страхові виплати, а й спростити реалізацію прав у сфері праці», - наголосили там та пояснили, що ПФУ має успішний досвід адміністрування ЄСВ, оскільки до 2013 р. саме він виконував цю функцію. Повернення цих функцій ПФУ, як організації, яка найбільше зацікавлена у забезпеченні сплати ЄСВ, є логічним рішенням, яке дозволить сконсолідувати усю відповідальність за забезпечення страхових внесків, вважать у Мінсоцполітики.

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