Половина расходов идет на войну: Счетная палата назвала размер расходов госбюджета на оборону

Внутренние поступления в бюджет полностью перекрыли расходы по нацбезопасности и обороне в первом полугодии 2023 года.

За первое полугодие 2023 года поступления из внутренних источников, общей суммой 893 млрд гривен, были успешно использованы для полного обеспечения финансовых расходов государственного бюджета, в частности, в сферах национальной безопасности и обороны. Социальные издержки финансировались за счет международной помощи. Об этом сообщает Счетная палата.

Так, расходы на нацбезопасность и оборону составили 49% расходов общего фонда.

Внешняя финансовая поддержка международных финансовых организаций составляла половину поступлений общего фонда госбюджета и направлялась, в частности, на заработную плату работникам (кроме военных) государственных учреждений, социальную защиту и здравоохранение.

Кроме того, в I полугодии 2023 перевыполнен годовой план поступлений в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. В Фонд поступило 45 млрд гривен, еще 17 млрд гривен составляли остатки средств на начало года, расходы проведены на сумму 4 млрд гривен, или 19% выделенных Кабмином.

Из резервного фонда в отчетном периоде Кабмин выделил средства на меры по укреплению обороноспособности государства, предоставлению материальной денежной помощи пострадавшим в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС и обеспечения питьевой водой четырех регионов Украины.

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