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В фокус внимания Службы госбезопасности Латвии попадут латвийские студенты, избравшие российские вузы

13:15, 25 августа 2023
Служба госбезопасности обратит внимание на студентов, решивших поехать учиться в российских вузах.
В фокус внимания Службы госбезопасности Латвии попадут латвийские студенты, избравшие российские вузы
Изображение: depositphotos.com
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Служба госбезопасности Латвии (VDD) обратит внимание на жителей страны, которые в нынешних обстоятельствах решили уехать в россию, чтобы начать там обучение в высших учебных заведениях.

Об этом пишет «Delfi».

Правительство рф предоставило в этом году гражданам Латвии квоту на бесплатное обучение в российских вузах. По предоставленной посольством рф информацией, около 110 человек из Латвии продолжат обучение в москве, санкт-петербурге, и других российских вузах.

Комментируя вышеизложенное, представители VDD сообщили, что перед полномасштабным вторжением россии в Украину Служба неоднократно публично предупреждала о том, что обучение в российских вузах связано с рисками разведки и вербовки спецслужбами этой страны.

В Службе госбезопасности подчеркнули, что в нынешних условиях указанные риски особенно высоки. По мнению VDD, россия предлагает иностранцам возможность бесплатного обучения с целью их идеологической обработки и воспитания будущих пропагандистов интересов рф в других странах в рамках учебного процесса.

В ведомстве напомнили, что лица, выбравшие обучение в вузах государства-агрессора несомненно попадают под внимание VDD и призвали не ездить в россию и белоруссию.

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