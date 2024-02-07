Миллионные хищения на ремонте «Бориспольского экспресса»: будут судить экс-чиновников

Экс-чиновники завладели 17 миллионами гривен «Укрзализныци».

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что будут судить двух главных инженеров, инженера-технолога и заместителя директора регионального филиала «Укрзализныци», которые подозреваются в завладении 17 млн. гривен. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В департаменте отмечают, что в 2019-2020 годах они организовали схему хищения средств «Укрзализныци», которые выделили на ремонт скоростного поезда из Киева в аэропорт «Борисполь».

По данным следствия, фигуранты пролоббировали на открытых торгах услуги коммерческой структуры, с представителями которой находились в заговоре. Соответственно заключенным соглашениям подрядчик должен был произвести капитальный ремонт рельсовых автобусов, однако вместо нового оборудования были использованы старые запчасти непригодного качества по ценам выше рыночных.

«Несмотря на это, должностные лица «Укрзализныци» подписали акты выполненных работ и перечислили оплату частной компании. Разницу в сумме 17,284 млн гривен разделили между всеми участниками схемы, а деньги потратили на покупку элитных автомобилей и недвижимости», - сказано в сообщении.

Правоохранители закончили досудебное расследование в отношении четырех участников этой организованной группы и направили в суд акт по обвинению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191), служебном подлоге (ч. 2 ст. 366) и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 209) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы и права занимать определенные должности с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.