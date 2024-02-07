Сотни отмененных рейсов: в Германии сотрудники авиакомпании Lufthansa начали забастовку

Забастовка коснется около 100 тысяч пассажиров.

Персонал немецкой авиакомпании Lufthansa начал забастовку в главных аэропортах. Профсоюз требует от авиакомпании повысить зарплаты сотрудникам аэропортов и выплатить разовые премии по компенсации инфляции.

Забастовка началась в 4:00 по местному времени и продлится 27 часов. Он коснется аэропортов Берлина, Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Гамбурга и Дюссельдорфа.

Из-за забастовки Lufthansa отменила от 80 до 90 процентов из 1000 рейсов, запланированных на среду. В авиакомпании заявили, что в результате забастовки пострадают более 100 тысяч пассажиров.

Ver.di требует повысить на 12,5 процента (но не менее 500 евро в месяц) зарплаты 25 тысяч работников аэропортов, осуществляющих контроль пассажиров, багажа и персонала. Кроме того, профсоюз требует выплатить сотрудникам разовые премии в размере 3000 евро для компенсации инфляции.

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