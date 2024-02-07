В Киеве Жозеп Боррель провел утро в укрытии из-за ракетной атаки рф, фото

Жозепу Боррелю пришлось провести утро в укрытии из-за вражеской атаки на столицу Украины.

Фото: twitter.com/JosepBorrell

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в Киеве провел утро 7 февраля в укрытии из-за российской ракетной атаки.

«Начинаю утро в укрытии, когда во всем Киеве раздаются сигналы воздушной тревоги. Такова повседневная реальность храброго украинского народа с тех пор, как россия начала свою незаконную агрессию», - написал Боррель на своей странице в соцсети Х.

К своему сообщению он добавил фото из укрытия.

Напомним, Жозеп Боррель во вторник прибыл в Киев с четвертым с начала полномасштабного вторжения рф визитом.

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