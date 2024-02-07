Поліція та рятувальники показали наслідки ракетної атаки на Київ: фото

Постраждали близько десятка людей у Голосіївському та Дніпровському районах.

Російські окупанти зранку 7 лютого завдали ракетного удару по Києву. Постраждали близько десятка людей у Голосіївському та Дніпровському районах.

Пошкоджені комунікації. На місцях працюють рятувальники та поліція.

У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку – підрозділи ДСНС евакуюють людей та ліквідовують пожежу. Під завалами, ймовірно, є загиблі.

Також спалахнула будівля СТО та автомобілі.

«Збільшується кількість постраждалих внаслідок атаки на столицю. Наразі постраждали 9 людей. Із багатоповерхівки в Голосіївському районі госпіталізували вже 6 осіб. Серед них – вагітна жінка. Екстренні служби працюють на місці», – зазначив Віталій Кличко.

Поліція Києва та рятувальники показали наслідки ударів по столиці.

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