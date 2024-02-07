Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Екс-начальник Управління внутрішнього аудиту Держмитслужби та в. о. керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко претендує на крісло голови НАЗК

Колишній виконуючий обов’язки керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко стверджує, що у квітні 2023 року припинив державну службу «у зв’язку з закінченням контракту».

Сергій Гупяк, який разом з Семеном Кривоносом був у трійці переможців конкурсу на директора НАБУ, бажає очолити НАЗК

Керівник слідчого відділу ТУ ДБР Сергій Гупяк у 2023 році дійшов до фіналу конкурсу на директора НАБУ – його кандидатуру направили на Кабмін, а цього разу він претендує на те, аби очолити НАЗК.

Чим відома Реда Мольєне, яка очолила конкурсну комісію, що відбиратиме дисциплінарних інспекторів для ВРП

Представник Литви має тісні зв’язки з Державною судовою адміністрацією, а також вчить українських суддів та працівників апаратів як потрібно працювати.

На голову НАЗК претендує прокурор Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Олег Корнієнко

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко проходить службу в органах Військової служби правопорядку ЗСУ, де зокрема перевіряв дотримання військовослужбовцями вимог антикорупційного законодавства.

На голову НАЗК претендує прокурор САП з досвідом роботи директором детективного агентства Станіслав Броневицький, який за 2023 рік заробив 2,17 млн грн

Судячи з декларацій прокурора САП Станіслава Броневицького, робота у САП є значно прибутковішою, аніж робота директором детективного агентства та адвокатського об’єднання, на сайтах яких він досі вказаний як директор.

  1. В Україні

У Голосіївському районі Києва загорівся будинок внаслідок російської атаки, — Кличко

08:33, 7 лютого 2024
Через атаку окупантів горить житловий будинок.
У Голосіївському районі Києва загорівся будинок внаслідок російської атаки, — Кличко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вранці 7 лютого російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами. Під ударом опинилися кілька українських міст, зокрема Київ.

В столиці було чутно серію вибухів. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Також пожежно-рятувальний підрозділ прямує в Голосіївській район, де, попередньо, сталося загоряння будівлі.

Так, через атаку окупантів горить житловий будинок. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Також у Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО.

Всі служби на місці. Звернень до медиків наразі не надходило.

Оновлено:

«Уже троє госпіталізованих у Голосіївському  районі. Медики працюють біля будинку, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки», — додав мер.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео