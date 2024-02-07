У Голосіївському районі Києва загорівся будинок внаслідок російської атаки, — Кличко

Через атаку окупантів горить житловий будинок.

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Вранці 7 лютого російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами. Під ударом опинилися кілька українських міст, зокрема Київ.

В столиці було чутно серію вибухів. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Також пожежно-рятувальний підрозділ прямує в Голосіївській район, де, попередньо, сталося загоряння будівлі.

Так, через атаку окупантів горить житловий будинок. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Також у Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО.

Всі служби на місці. Звернень до медиків наразі не надходило.

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«Уже троє госпіталізованих у Голосіївському районі. Медики працюють біля будинку, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки», — додав мер.

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