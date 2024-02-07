В Голосеевском районе Киева загорелся дом в результате российской атаки, — Кличко

Из-за атаки оккупантов горит жилой дом.

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Утром 7 февраля российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами. Под ударом оказались несколько украинских городов, в том числе Киев.

В столице была слышна серия взрывов. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Также пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания.

Так, из-за атаки оккупантов горит жилой дом. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Также в Голосеевском районе горят автомобили и помещения СТО.

Все службы на месте. Обращений к медикам пока не поступало.

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«Уже трое госпитализированных в Голосеевском районе. Медики работают возле дома, где произошло возгорание в результате вражеской атаки», — добавил мэр.

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