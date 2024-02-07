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Экс-начальник Управления внутреннего аудита Гостаможслужбы и и. о. руководителя Одесской таможни Михаил Мирошниченко претендует на кресло главы НАПК

Бывший исполняющий обязанности руководителя Одесской таможни Михаил Мирошниченко утверждает, что в апреле 2023 года прекратил государственную службу «в связи с окончанием контракта».

Сергей Гупяк, который вместе с Семеном Кривоносом был в тройке победителей конкурса на директора НАБУ, желает возглавить НАПК

Руководитель следственного отдела ТУ ГБР Сергей Гупяк в 2023 году дошел до финала конкурса на директора НАБУ – его кандидатуру направили на Кабмин, а на этот раз он претендует на то, чтобы возглавить НАПК.

Чем известна Реда Мольене, возглавившая конкурсную комиссию, которая отберет дисциплинарных инспекторов для ВСП

Представитель Литвы имеет тесные связи с Государственной судебной администрацией, а также учит украинских судей и работников аппаратов, как нужно работать.

На председателя НАПК претендует прокурор Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Олег Корниенко

Кандидат на председателя НАПК Олег Корниенко проходит службу в органах Военной службы правопорядка ВСУ, где, в частности, проверял соблюдение военнослужащими требований антикоррупционного законодательства.

На председателя НАПК претендует прокурор САП с опытом работы директором детективного агентства Станислав Броневицкий, за 2023 год заработавший 2,17 млн грн

Судя по декларациям прокурора САП Станислава Броневицкого, работа в САП значительно прибыльнее, чем работа директором детективного агентства и адвокатского объединения, на сайтах которых он до сих пор указан как директор

  1. В Украине

В Голосеевском районе Киева загорелся дом в результате российской атаки, — Кличко

08:33, 7 февраля 2024
Из-за атаки оккупантов горит жилой дом.
В Голосеевском районе Киева загорелся дом в результате российской атаки, — Кличко
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Утром 7 февраля российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами. Под ударом оказались несколько украинских городов, в том числе Киев.

В столице была слышна серия взрывов. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Также пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания.

Так, из-за атаки оккупантов горит жилой дом. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Также в Голосеевском районе горят автомобили и помещения СТО.

Все службы на месте. Обращений к медикам пока не поступало.

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«Уже трое госпитализированных в Голосеевском районе. Медики работают возле дома, где произошло возгорание в результате вражеской атаки», — добавил мэр.

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